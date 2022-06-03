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Instagram запускає нову функцію, яка допоможе шукати зниклих дітей

Фото: Instagram запускає нову функцію, яка допоможе шукати зниклих дітей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Instagram запускає систему оповіщення AMBER Alerts. Вона допомагатиме шукати зниклих дітей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Meta.

Нову функцію запустили вже 1 червня й найближчим часом вона стане доступною в 25 країнах.

"Ми знаємо, що шанси знайти зниклу дитину збільшуються, коли на пошуки приходить більше людей, особливо в перші кілька годин. З цим оновленням, якщо правоохоронні органи активують оповіщення AMBER Alert і ви знаходитесь у вказаній області пошуку, оповіщення тепер з'явиться у вашій стрічці Instagram ", - пише пресслужба компанії.

В оголошенні можна розмістити доволі важливу інформацію про зниклу дитину:

  • фотографію;
  • опис;
  • місце викрадення;
  • та інше.

Інформація відображуватиметься у всіх користувачів, які знаходяться поблизу району, де зникла дитина.

Вже через декілька тижнів функція запрацює й в Україні.

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