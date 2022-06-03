Instagram запускает новую функцию, которая поможет искать пропавших детей
Instagram запускает систему оповещения AMBER Alerts. Она будет помогать искать пропавших детей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Meta.
Новую функцию запустили уже 1 июня и в ближайшее время она станет доступной в 25 странах.
"Мы знаем, что шансы найти пропавшего ребенка увеличиваются, когда на поиски приходит больше людей, особенно в первые несколько часов. С этим обновлением, если правоохранительные органы активируют оповещение AMBER Alert и вы находитесь в указанной области поиска, оповещение теперь появится в вашей ленте Instagram ", - пишет пресс-служба компании.
В объявлении можно разместить важную информацию о пропавшем ребенке:
- фотографию;
- описание;
- место похищения;
- и прочее.
Информация будет отображаться у всех пользователей, которые находятся вблизи района, где пропал ребенок.
Уже через несколько недель функция заработает и в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.