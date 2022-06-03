ru ua
Пт, 03 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Instagram запускает новую функцию, которая поможет искать пропавших детей

Новина українською →
Пятница 03 июня 2022 12:32
Instagram запускает новую функцию, которая поможет искать пропавших детей Фото: Instagram запускает новую функцию, которая поможет искать пропавших детей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Instagram запускает систему оповещения AMBER Alerts. Она будет помогать искать пропавших детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Meta.

Новую функцию запустили уже 1 июня и в ближайшее время она станет доступной в 25 странах.

"Мы знаем, что шансы найти пропавшего ребенка увеличиваются, когда на поиски приходит больше людей, особенно в первые несколько часов. С этим обновлением, если правоохранительные органы активируют оповещение AMBER Alert и вы находитесь в указанной области поиска, оповещение теперь появится в вашей ленте Instagram ", - пишет пресс-служба компании.

В объявлении можно разместить важную информацию о пропавшем ребенке:

  • фотографию;
  • описание;
  • место похищения;
  • и прочее.

Информация будет отображаться у всех пользователей, которые находятся вблизи района, где пропал ребенок.

Уже через несколько недель функция заработает и в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Instagram
NEWS
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине