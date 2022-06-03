Instagram запускает новую функцию, которая поможет искать пропавших детей

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Meta.

Новую функцию запустили уже 1 июня и в ближайшее время она станет доступной в 25 странах.

"Мы знаем, что шансы найти пропавшего ребенка увеличиваются, когда на поиски приходит больше людей, особенно в первые несколько часов. С этим обновлением, если правоохранительные органы активируют оповещение AMBER Alert и вы находитесь в указанной области поиска, оповещение теперь появится в вашей ленте Instagram ", - пишет пресс-служба компании.

В объявлении можно разместить важную информацию о пропавшем ребенке:

фотографию;

описание;

место похищения;

и прочее.

Информация будет отображаться у всех пользователей, которые находятся вблизи района, где пропал ребенок.

Уже через несколько недель функция заработает и в Украине.