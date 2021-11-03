Instagram заблокировал страницу "правительства" Севастополя
Фото: Instagram заблокировал страницу оккупантов (Chesnot/Getty Images)
Социальная сеть Instagram заблокировала страницу так называемого "правительства" оккупированного Севастополя. На нее были подписаны около 10 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Сообщается, что страница была удалена якобы из-за высокой активности. Оккупационные власти отмечают, что заблокированную страницу восстановить не удалось, поэтому они завели новую.
Напомним, ранее в октябре сервис Apple Music for Artists после жалоб украинских дипломатов исправил свои карты с Крымом, на которых он до этого изображался как часть Российской Федерации.