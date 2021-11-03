ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Instagram заблокував сторінку "уряду" Севастополя

Новость на русском →
Середа 03 листопада 2021 12:55
Instagram заблокував сторінку "уряду" Севастополя Фото: Instagram заблокував сторінку окупантів (Chesnot/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Соціальна мережа Instagram заблокувала сторінку так званого "уряду" окупованого Севастополя. На неї були підписані близько 10 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що сторінка була видалена нібито через високу активність. Окупаційна влада зазначає, що заблоковану сторінку відновити не вдалося, тому вони завели нову.

Нагадаємо, раніше в жовтні сервіс Apple Music for Artists після скарг українських дипломатів виправив свої карти з Кримом, на яких він до цього зображувався як частина Російської Федерації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Севастопіль Instagram
NEWS
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
DAILY
Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти