Instagram заблокував сторінку "уряду" Севастополя
Фото: Instagram заблокував сторінку окупантів (Chesnot/Getty Images)
Соціальна мережа Instagram заблокувала сторінку так званого "уряду" окупованого Севастополя. На неї були підписані близько 10 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Повідомляється, що сторінка була видалена нібито через високу активність. Окупаційна влада зазначає, що заблоковану сторінку відновити не вдалося, тому вони завели нову.
Нагадаємо, раніше в жовтні сервіс Apple Music for Artists після скарг українських дипломатів виправив свої карти з Кримом, на яких він до цього зображувався як частина Російської Федерації.