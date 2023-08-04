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Instagram ввів обмеження на листування в Direct

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США, П'ятниця 04 серпня 2023 20:45
Instagram ввів обмеження на листування в Direct Фото: Instagram обмежив повідомлення в Direct для деяких користувачів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Instagram обмежив повідомлення в Direct. Акаунти, які не слідкують одне за одним, зможуть надіслати лише одне повідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

За даними видання, якщо користувач хоче надіслати повідомлення іншому користувачу, на якого не підписаний, то це може бути лише одне повідомлення (раніше це була необмежена кількість запитів). Надсилати більше повідомлень можна буде лише тоді, коли користувач прийме запит на чат.

Instagram ввів обмеження на листування в Direct

Крім того, якщо користувачі не стежать одне з одним, то вони зможуть надсилати лише текстові повідомлення. Надсилати фото, відео й голосові нотатки можна лише після того, як запит на чат приймуть.

Що передувало нововведенням

Функцію запустили після того, як Instagram тестував її протягом кількох тижнів.

Компанія сподівається, що завдяки оновленню, користувачі більше не отримуватимуть "небажані" фото й відео від тих, на кого не підписані, а незнайомці не зможуть постійно надсилати нові повідомлення. У Instagram додають, що функція буде особливо корисною для жінок, бо вони часто отримують "нюдси" у Direct.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Instagram розпочав тестування низки нових функцій.

Крім того, була інформація, що Instagram дозволить створювати та продавати NFT у додатку.

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