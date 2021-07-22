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Instagram ввел функцию перевода историй

Новина українською →
США , Четверг 22 июля 2021 22:36
Instagram ввел функцию перевода историй Фото: Instagram ввел функцию перевода историй (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Социальная сеть Instagram разработала новую функцию, которая автоматически переводит текст в истории. Сейчас нововведение поддерживает более 90 языков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Теперь, при просмотре историй, сервис автоматически обнаруживает иностранный язык и предлагает его перевести благодаря надписи "Просмотреть перевод", отображаемой в левом верхнем углу устройства.

Также известно, что функция поддерживает перевод более чем 90 языков и была создана для упрощения обмена информацией и контентом между иностранцами.

Стоит отметить, что в мае, Instagram также ввела функцию отображения автоматических субтитров и возможно, когда-то компания решится разработать аудиоперевод для своей платформы.

Instagram ввел функцию перевода историйФото: Instagram ввел функцию перевода историй (Instagram.com)

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