В Instagram появятся заметки: как они будут выглядеть

Социальная сеть Instagram тестирует новую функцию Notes. Заметки можно будет опубликовать на 24 часа, после чего они исчезнут, как сторис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на маркетолога Ахмеда Ганема в Twitter.

Notes будут выглядеть, как небольшие сообщения на 60 символов в виде наклеек. Они будут появляться над сообщениями в direct. Их можно распространять среди "близких" друзей, или же среди всех фолловеров.

Планируется, что пользователям не будут приходить оповещения о новых заметках друзей.

Сейчас функция работает в тестовом режиме в некоторых странах мира.