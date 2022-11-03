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Instagram тестирует новую функцию, связанную с NFT: подробности

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Четверг 03 ноября 2022 17:01
Instagram тестирует новую функцию, связанную с NFT: подробности Фото: Instagram тестирует новую функцию, связанную с NFT (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Уже скоро Instagram позволит создавать и продавать NFT в приложении. Фотоблог приступил к тестированию новой функции, которую надеются сделать доступной в других странах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Meta.

Компания Meta работает над набором инструментов, который позволит создавать, демонстрировать и продавать NFT. Также пользователи смогут купить токены непосредственно в Instagram.

Сейчас компания предлагает создавать NFT на блокчейне Polygon, однако перечень доступных криптовалютных экосистем планируют расширить в будущем.

Фото: Instagram тестирует новую функцию, связанную с NFT (about.fb.com)

В то же время пользователи смогут отображать свои токены, приобретенные на других маркетплейсах. Например, Instagram позволит "подтягивать" их из блокчейна Solana.

Кроме того, запустили поддержку крипто-кошелька Phantom Wallet.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что такое технология NFT и почему она стала столь популярной в прошлом году.

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