Instagram тестирует новую функцию

Компания Instagram в семи странах тестирует функцию, позволяющую скрыть количество лайков под постами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу компании.

Эксперимент запустили в Канаде Австралии, Бразилии, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии. В Instagram считаю, что это поможет решить проблему низкой самооценки пользователе. Как сообщается, число количество лайков будет видно только автору.

"Мы надеемся, что это испытание поможет снизить давление, оказываемое количеством лайков под публикацией, а пользователи смогут сосредоточиться на том, чтобы делиться любимыми вещами", - сообщила Мия Гарлик, директор по политике Facebook в Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, Instagram ранее тестировал функцию, которая позволит пользователям совершать закупки непосредственно через приложение вместо веб-сайтов ритейлеров.

До этого, РБК-Украина писало, появилась функция, что пользователи Instagram могут незаметно удалять нежелательных подписчиков, а не добавлять их в "черный список".

Ранее сообщалось, что Instagram планирует разрешить своим пользователям загружать видеозаписи длиной до одного часа.

Также РБК-Украина писало, что Instagram разработал искусственный интеллект-инструмент для выявления "ложных" лайков, комментариев и подписок.