Instagram стал четвертой соцсетью с 2 млрд пользователей, но держит это в секрете

Instagram стал четвертой социальной сетью, которая достигла такой отметки по количеству пользователей. Среди них Facebook, YouTube и WhatsApp. При этом Meta владеет тремя из них (Facebook, Instagram и WhatsApp).

Однако рекордное достижение Instagram решил сохранить в секрете. Потому пока остается вопрос, точно ли эти показатели отражают истинную пользовательскую базу Instagram.

Но такой отметкой соцсеть показала, что ей есть еще куда расти, несмотря на усиление конкуренции со стороны таких приложений, как TikTok.