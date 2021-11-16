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Facebook и Instagram собирают данные о несовершеннолетних пользователях, - The Guardian

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Вторник 16 ноября 2021 15:49
Facebook и Instagram собирают данные о несовершеннолетних пользователях, - The Guardian Фото: Facebook и Instagram собирают данные о несовершеннолетних пользователях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Facebook и Instagram собирают данные о пользователях, которые моложе 18 лет с помощью специального программного обеспечения. Оно, якобы, отслеживает активность во время просмотра вебстраниц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В ходе исследования, три компании создали поддельные аккаунты: 13-летнего и двух 16-летних подростков. Оказалось, что программное обеспечение Meta хранит данные с других вкладок браузера и страниц, которые открывают дети. Например, какие кнопки нажимает пользователь, какие термины он ищет, и какие товары покупает.

В открытом письме Марку Цукербергу, правозащитные организации призвали его отказаться от сбора данных, поскольку это не помогает уберечь детей от "рекламного преследования".

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