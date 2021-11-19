В США проверяют действия Instagram по делу о привлечении в соцсеть детей

В США расследуют деятельность компании Meta. Прокуратуры проверяют действия Instagram из-за привлечения в соцсеть детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня объявила, что она совместно с группой генеральных прокуроров страны расследует действия Meta Platforms в рамках продвижения социальной сети Instagram среди детей и молодежи.

Группа прокуроров изучает возможное нарушение со стороны Meta законов штата о защите прав потребителей, а также пытается выяснить, подвергла ли компания общество риску.

Данное разбирательство, как поясняется в пресс-релизе, нацелено на проверку методов, которые компания использует для увеличения частоты и продолжительности взаимодействия молодых пользователей с Instagram.