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Instagram стал четвертой соцсетью с 2 млрд пользователей, но держит это в секрете

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Среда 15 декабря 2021 15:53
Instagram стал четвертой соцсетью с 2 млрд пользователей, но держит это в секрете Фото: Instagram поставил рекорд по количеству активных пользователей в месяц (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

Осенью 2021 года социальная сеть Instagram достигла 2 миллиардов активных пользователей в месяц по всему миру. Однако компания Meta не подтверждает эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Instagram стал четвертой социальной сетью, которая достигла такой отметки по количеству пользователей. Среди них Facebook, YouTube и WhatsApp. При этом Meta владеет тремя из них (Facebook, Instagram и WhatsApp).

Instagram стал четвертой соцсетью с 2 млрд пользователей, но держит это в секрете

Однако рекордное достижение Instagram решил сохранить в секрете. Потому пока остается вопрос, точно ли эти показатели отражают истинную пользовательскую базу Instagram.

Но такой отметкой соцсеть показала, что ей есть еще куда расти, несмотря на усиление конкуренции со стороны таких приложений, как TikTok.

Напомним, в США расследуют деятельность компании Meta. Прокуратуры проверяют действия Instagram из-за привлечения в соцсеть детей.

Также исследование показало, что Facebook и Instagram собирают данные о пользователях, которые моложе 18 лет с помощью специального программного обеспечения. Оно, якобы, отслеживает активность во время просмотра вебстраниц.

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