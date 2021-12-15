Instagram стал четвертой соцсетью с 2 млрд пользователей, но держит это в секрете

Осенью 2021 года социальная сеть Instagram достигла 2 миллиардов активных пользователей в месяц по всему миру. Однако компания Meta не подтверждает эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

Instagram стал четвертой социальной сетью, которая достигла такой отметки по количеству пользователей. Среди них Facebook, YouTube и WhatsApp. При этом Meta владеет тремя из них (Facebook, Instagram и WhatsApp).

Однако рекордное достижение Instagram решил сохранить в секрете. Потому пока остается вопрос, точно ли эти показатели отражают истинную пользовательскую базу Instagram.

Но такой отметкой соцсеть показала, что ей есть еще куда расти, несмотря на усиление конкуренции со стороны таких приложений, как TikTok.