Instagram став четвертою соцмережею з 2 млрд користувачів, але тримає це в таємниці

Восени 2021 року соціальна мережа Instagram досягла 2 мільярдів активних користувачів на місяць у всьому світі. Проте компанія Meta не підтверджує цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Instagram став четвертою соціальною мережею, яка досягла такої позначки за кількістю користувачів. Серед них Facebook, YouTube та WhatsApp. При цьому Meta володіє трьома з них (Facebook, Instagram і WhatsApp).

Проте рекордне досягнення Instagram вирішив зберегти в секреті. Тому поки що залишається питання, чи ці показники відображають справжню користувальницьку базу Instagram.

Але такою відміткою соцмережа показала, що їй є ще куди рости, незважаючи на посилення конкуренції з боку таких програм, як TikTok.