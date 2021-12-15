Instagram став четвертою соцмережею з 2 млрд користувачів, але тримає це в таємниці
Восени 2021 року соціальна мережа Instagram досягла 2 мільярдів активних користувачів на місяць у всьому світі. Проте компанія Meta не підтверджує цю інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
Instagram став четвертою соціальною мережею, яка досягла такої позначки за кількістю користувачів. Серед них Facebook, YouTube та WhatsApp. При цьому Meta володіє трьома з них (Facebook, Instagram і WhatsApp).
Проте рекордне досягнення Instagram вирішив зберегти в секреті. Тому поки що залишається питання, чи ці показники відображають справжню користувальницьку базу Instagram.
Але такою відміткою соцмережа показала, що їй є ще куди рости, незважаючи на посилення конкуренції з боку таких програм, як TikTok.
Нагадаємо, в США розслідують діяльність компанії Meta. Прокуратури перевіряють дії Instagram через залучення до соцмережі дітей.
Також дослідження показало, що Facebook і Instagram збирають дані про користувачів, молодших 18 років за допомогою спеціального програмного забезпечення. Воно нібито відстежує активність під час перегляду веб-сторінок.