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Instagram став четвертою соцмережею з 2 млрд користувачів, але тримає це в таємниці

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Середа 15 грудня 2021 15:53
Instagram став четвертою соцмережею з 2 млрд користувачів, але тримає це в таємниці Фото: Instagram поставив рекорд за кількістю активних користувачів на місяць (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Восени 2021 року соціальна мережа Instagram досягла 2 мільярдів активних користувачів на місяць у всьому світі. Проте компанія Meta не підтверджує цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Instagram став четвертою соціальною мережею, яка досягла такої позначки за кількістю користувачів. Серед них Facebook, YouTube та WhatsApp. При цьому Meta володіє трьома з них (Facebook, Instagram і WhatsApp).

Instagram став четвертою соцмережею з 2 млрд користувачів, але тримає це в таємниці

Проте рекордне досягнення Instagram вирішив зберегти в секреті. Тому поки що залишається питання, чи ці показники відображають справжню користувальницьку базу Instagram.

Але такою відміткою соцмережа показала, що їй є ще куди рости, незважаючи на посилення конкуренції з боку таких програм, як TikTok.

Нагадаємо, в США розслідують діяльність компанії Meta. Прокуратури перевіряють дії Instagram через залучення до соцмережі дітей.

Також дослідження показало, що Facebook і Instagram збирають дані про користувачів, молодших 18 років за допомогою спеціального програмного забезпечення. Воно нібито відстежує активність під час перегляду веб-сторінок.

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