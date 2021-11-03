Видеохостинг Instagram прекратил работать в ряде стран мира. Большинство пользователей жалуются на проблемы с приложением и сайтом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
Фото: в Instagram произошел масштабный сбой (Downdetector)
Согласно данным сервиса, сейчас больше всего люди жалуются на работу приложения, вебсайта и отсутствие связи с сервером.
В то же время с проблемами столкнулись пользователи из ряда страна западной Европы, западной и восточной части США, Бразилии и Индии.
Фото: в Instagram произошел масштабный сбой (Downdetector)