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В Instagram произошел масштабный сбой

Автор: Сергей Пышкин

Видеохостинг Instagram прекратил работать в ряде стран мира. Большинство пользователей жалуются на проблемы с приложением и сайтом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Фото: в Instagram произошел масштабный сбой (Downdetector)

Согласно данным сервиса, сейчас больше всего люди жалуются на работу приложения, вебсайта и отсутствие связи с сервером.

В то же время с проблемами столкнулись пользователи из ряда страна западной Европы, западной и восточной части США, Бразилии и Индии.

Фото: в Instagram произошел масштабный сбой (Downdetector)

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Соединенные Штаты АмерикиЕвропаInstagram