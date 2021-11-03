Фото: в Instagram произошел масштабный сбой (Downdetector)

Согласно данным сервиса, сейчас больше всего люди жалуются на работу приложения, вебсайта и отсутствие связи с сервером.

В то же время с проблемами столкнулись пользователи из ряда страна западной Европы, западной и восточной части США, Бразилии и Индии.

Фото: в Instagram произошел масштабный сбой (Downdetector)