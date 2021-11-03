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В Instagram стався масштабний збій

Автор: Сергій Пишкін

Відеохостинг Instagram припинив працювати в низці країн світу. Більшість користувачів скаржаться на проблеми з застосунком й вебсайтом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Фото: в Instagram стався масштабний збій (Downdetector)

Згідно з даними сервісу, наразі найбільше люди скаржаться на роботу застосунку, вебсайту й відсутність зв'язку з сервером.

Водночас з проблемами зіткнулися користувачі з низки країна західної Європи, західної та східної частини США, Бразилії та Індії.

Фото: в Instagram стався масштабний збій (Downdetector)

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Сполучені Штати АмерикиЄвропаInstagram