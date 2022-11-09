Instagram презентував нову функцію, але вона доступна не для всіх

Instagram презентував нову функцію, яка дозволяє професійним акаунтам планувати розміщення постів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку розробників.
Світлини й короткі відео можна буде планувати на 75 днів уперед.
Наразі функція доступна виключно для професійних акантів. Також невідомо, чи планує компанія розширити оновлення й для інших користувачів.
Як скористуватися планувальником:
Окрім того, Instagram запустив функцію "Досягнення". Відтепер творці контенту зможуть розблокувати їх після виконання певних завдань.
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