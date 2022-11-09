Instagram представил новую функцию, но она доступна не для всех

Фотографии и короткие видео можно будет планировать на 75 дней вперед.

Сейчас функция доступна исключительно для профессиональных акантов. Также неизвестно, планирует ли компания расширить обновление и для других пользователей.

Как воспользоваться планировщиком:

перейдите в "Продвинутые настройки" после создания поста;

нажмите кнопку "Запланировать этот пост";

выберите дату и время публикации.

Кроме того, Instagram запустил функцию "Достижения". Отныне создатели контента смогут разблокировать их после выполнения определенных задач.