RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Instagram представил новую функцию, но она доступна не для всех

Фото: Instagram представил новую функцию, но она доступна не для всех (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Instagram представил новую функцию, которая позволяет профессиональным аккаунтам планировать размещение постов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу разработчиков.

Фотографии и короткие видео можно будет планировать на 75 дней вперед.

Сейчас функция доступна исключительно для профессиональных акантов. Также неизвестно, планирует ли компания расширить обновление и для других пользователей.

Как воспользоваться планировщиком:

  • перейдите в "Продвинутые настройки" после создания поста;
  • нажмите кнопку "Запланировать этот пост";
  • выберите дату и время публикации.

Кроме того, Instagram запустил функцию "Достижения". Отныне создатели контента смогут разблокировать их после выполнения определенных задач.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Instagram