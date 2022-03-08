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Instagram прекратит показывать подписчиков пользователей из Украины и России

Автор: Сергей Пышкин

Социальная сеть Instagram скроет пользователям из России и Украины информацию о подписчиках. Решение было принято из-за вторжения агрессора на территорию нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Meta.

В частности, поиск российских СМИ с отметкой "медиа, контролируемое государством" - станет более сложным. Также их убрали из списка рекомендаций.

"Теперь мы будем скрывать информацию о людях, за которыми они следят, а также людей, которые следят друг за другом для частных учетных записей в Украине и РФ. Это означает, что люди, которые следят за частными учетными записями в Украине и России больше не смогут видеть, на кого подписаны эти учетные записи или кто на них подписан", - пишет пресс-служба.

Война России против Украины продолжается тринадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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