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Instagram припинить показувати підписників користувачів з України та Росії

Автор: Сергій Пишкін

Соціальна мережа Instagram приховає користувачам з Росії та України інформацію щодо підписників. Рішення було прийняте через вторгнення агресора на територію нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Meta.

Зокрема, пошук російських ЗМІ з відміткою “Медіа, що контрольоване державою” - стане складнішим. Також їх прибрали зі списку рекомендацій.

"Тепер ми будемо приховувати інформацію про людей, за якими вони стежать, а також людей, які стежать одне за одним для приватних облікових записів в Україні та РФ. Це означає, що люди, які стежать за приватними обліковими записами в Україні та Росії, більше не зможуть бачити, на кого підписані ці облікові записи або хто на них підписаний", - пише пресслужба.

Війна Росії проти України триває тринадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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