Instagram без предупреждений увеличил минимальный лимит экранного времени

Если совсем недавно можно было установить ограничение в 15 минут на день, то сегодня минимальный лимит увеличился до 30 минут.

Еще в 2018 году компания Meta заявляла о своей ответственности, за то, как люди используют ее продукты.

"Речь не только о том, сколько времени люди проводят в Facebook и Instagram, но и о том, как они проводят это время. Наша ответственность - открыто говорить о том, как время, проведённое онлайн, действует на людей - и мы воспринимаем эту ответственность очень серьёзно", - отмечала компания.

Пока что неясно продолжит ли Instagram и другие изменения в недавних нововведениях, впрочем, максимальный лимит ограничения - все так же составляет 3 часа.