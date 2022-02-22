Instagram без предупреждений увеличил минимальный лимит экранного времени
Недавно Instagram разрешил устанавливать ограничение по времени на использование платформы. Впрочем, без каких либо объяснений, фотоблог неожиданно решил увеличить минимальный лимит.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Techcrunch.
Если совсем недавно можно было установить ограничение в 15 минут на день, то сегодня минимальный лимит увеличился до 30 минут.
Еще в 2018 году компания Meta заявляла о своей ответственности, за то, как люди используют ее продукты.
"Речь не только о том, сколько времени люди проводят в Facebook и Instagram, но и о том, как они проводят это время. Наша ответственность - открыто говорить о том, как время, проведённое онлайн, действует на людей - и мы воспринимаем эту ответственность очень серьёзно", - отмечала компания.
Пока что неясно продолжит ли Instagram и другие изменения в недавних нововведениях, впрочем, максимальный лимит ограничения - все так же составляет 3 часа.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как пользоваться функцией "Сделай перерыв" в Instagram.