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Instagram без предупреждений увеличил минимальный лимит экранного времени

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Вторник 22 февраля 2022 14:18
Instagram без предупреждений увеличил минимальный лимит экранного времени Фото: Instagram без предупреждений увеличил минимальный лимит экранного времени (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Недавно Instagram разрешил устанавливать ограничение по времени на использование платформы. Впрочем, без каких либо объяснений, фотоблог неожиданно решил увеличить минимальный лимит.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Techcrunch.

Если совсем недавно можно было установить ограничение в 15 минут на день, то сегодня минимальный лимит увеличился до 30 минут.

Еще в 2018 году компания Meta заявляла о своей ответственности, за то, как люди используют ее продукты.

"Речь не только о том, сколько времени люди проводят в Facebook и Instagram, но и о том, как они проводят это время. Наша ответственность - открыто говорить о том, как время, проведённое онлайн, действует на людей - и мы воспринимаем эту ответственность очень серьёзно", - отмечала компания.

Пока что неясно продолжит ли Instagram и другие изменения в недавних нововведениях, впрочем, максимальный лимит ограничения - все так же составляет 3 часа.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как пользоваться функцией "Сделай перерыв" в Instagram.

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