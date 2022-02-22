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Instagram без попереджень збільшив мінімальний ліміт екранного часу

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Вівторок 22 лютого 2022 14:18
Instagram без попереджень збільшив мінімальний ліміт екранного часу Фото: Instagram без попереджень збільшив мінімальний ліміт екранного часу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нещодавно Instagram дозволив встановлювати обмеження за часом на користування нлатформою. Втім, без будь-яких пояснень, фотоблог несподівано вирішив збільшити мінімальний ліміт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Techcrunch.

Якщо зовсім недавно можна було встановити обмеження в 15 хвилин на день, то сьогодні мінімальний ліміт збільшився до 30 хвилин.

Ще в 2018 році компанія Meta заявляла про свою відповідальність, за те, як люди використовують її продукти.

"Мова не тільки про те, скільки часу люди проводять в Facebook і Instagram, але і про те, як вони проводять цей час. Наша відповідальність - відкрито говорити про те, як час, проведений онлайн, діє на людей - і ми сприймаємо цю відповідальність дуже серйозно", - відзначала компанія.

Поки що неясно чи продовжить Instagram і інші зміни в недавніх нововведеннях, втім, максимальний ліміт обмеження - досі становить 3 години.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як користуватися функцією "Зроби перерву"в Instagram.

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