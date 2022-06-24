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В Instagram появятся заметки: как они будут выглядеть

Фото: Instagram тестирует новую функцию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Социальная сеть Instagram тестирует новую функцию Notes. Заметки можно будет опубликовать на 24 часа, после чего они исчезнут, как сторис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на маркетолога Ахмеда Ганема в Twitter.

Notes будут выглядеть, как небольшие сообщения на 60 символов в виде наклеек. Они будут появляться над сообщениями в direct. Их можно распространять среди "близких" друзей, или же среди всех фолловеров.

Планируется, что пользователям не будут приходить оповещения о новых заметках друзей.

Сейчас функция работает в тестовом режиме в некоторых странах мира.

Фото: Instagram тестирует функцию заметок (twitter.com/ahmedghanem)

Ранее мы сообщали, что Facebook и Instagram будет самостоятельно модерировать контент о войне в Украине.

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