В Instagram з'являться замітки: як вони виглядатимуть

Соціальна мережа Instagram тестує нову функцію Notes. Замітки можна буде опублікувати на 24 години, після чого вони зникнуть, як сторіз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на маркетолога Ахмеда Ганема в Twitter.
Notes будуть виглядати, як невеликі повідомлення на 60 символів у вигляді наліпок. Вони з'являтимуться над повідомленнями в direct. Їх можна поширювати серед "близьких" друзів, або ж серед всіх фоловерів.
Планується, що користувачам не приходитимуть сповіщення про нові нотатки друзів.
Наразі функція працює в тестовому режимі у деяких країнах світу.
Раніше ми повідомляли, що Facebook і Instagram буде самостійно модерувати контент про війну в Україні.
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