RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Instagram з'являться замітки: як вони виглядатимуть

Фото: Instagram тестує нову функцію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Соціальна мережа Instagram тестує нову функцію Notes. Замітки можна буде опублікувати на 24 години, після чого вони зникнуть, як сторіз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на маркетолога Ахмеда Ганема в Twitter.

Notes будуть виглядати, як невеликі повідомлення на 60 символів у вигляді наліпок. Вони з'являтимуться над повідомленнями в direct. Їх можна поширювати серед "близьких" друзів, або ж серед всіх фоловерів.

Планується, що користувачам не приходитимуть сповіщення про нові нотатки друзів.

Наразі функція працює в тестовому режимі у деяких країнах світу.

Фото: Instagram тестує функцію заміток (twitter.com/ahmedghanem)

Раніше ми повідомляли, що Facebook і Instagram буде самостійно модерувати контент про війну в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Instagram