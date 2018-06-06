Instagram планує дозволити викладати годинні відео, - WSJ

Зараз довжина відеороликів в Instagram обмежена однією хвилиною

Соціальна мережа Instagram планує дозволити своїм користувачам завантажувати відеозаписи довжиною до однієї години. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела.

Так, згідно з інформацією, наданою співрозмовником WSJ, нововведення торкнеться вертикальних відеозаписів. Однак плани компанії можуть змінитися.

"Instagram провів ряд зустрічей з видавцями і творцями контенту, на яких обговорював формат довгих відео для своєї платформи", - пише видання.

Зазначимо, зараз довжина відеороликів, які можна викласти в Instagram, обмежена однією хвилиною.

Разом з тим Stories дозволяє опублікувати декілька 15-секундних роликів поспіль.

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