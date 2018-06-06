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Instagram планує дозволити викладати годинні відео, - WSJ

НовиниТелеком & IT    06.06.2018 - 11:30
Фото: Instagram
Фото: Instagram

Зараз довжина відеороликів в Instagram обмежена однією хвилиною

Соціальна мережа Instagram планує дозволити своїм користувачам завантажувати відеозаписи довжиною до однієї години. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела.

Так, згідно з інформацією, наданою співрозмовником WSJ, нововведення торкнеться вертикальних відеозаписів. Однак плани компанії можуть змінитися.

"Instagram провів ряд зустрічей з видавцями і творцями контенту, на яких обговорював формат довгих відео для своєї платформи", - пише видання.

Зазначимо, зараз довжина відеороликів, які можна викласти в Instagram, обмежена однією хвилиною.

Разом з тим Stories дозволяє опублікувати декілька 15-секундних роликів поспіль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акції соціальної мережі Twitter Inc. з 7 червня увійдуть в розрахунок американського фондового індексу Standard & Poor's 500

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Теги публікації: видео, соцсеть, Instagram  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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