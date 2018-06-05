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Акции Twitter войдут в расчет индекса S&P 500

НовостиФинансы    05.06.2018 - 15:43
Фото: логотип Twitter Inc. (blog.twitter.com)
Фото: логотип Twitter Inc. (blog.twitter.com)

Они заменят собой акции производителя ГМО Monsanto

Акции социальной сети Twitter Inc. с 7 июня войдут в расчет американского фондового индекса Standard & Poor's 500 . Об этом говорится в пресс-релизе компании S&P Dow Jones Indices.

Согласно сообщению компании, указанные акции заменят ценные бумаги ГМО-производителя Monsanto Co, которого покупает Bayer AG.

В индексе S&P 100 место Monsanto займут акции стримингового сервиса Netflix, который ранее стал самой дорогой медиакомпанией в мире. Согласно данным Investing.com, акции Twitter по состоянию на 11:30 выросли на 3,4%, до 37,8 доллара за ценную бумагу. Капитализация компании составляет 28,51 млрд долларов. Ценные бумаги Netflix также продолжают расти (+0,52%). Их стоимость составляет 361,8 доллара за единицу. Рыночная стоимость сервиса оценивается в 157,28 млрд долларов.

Напомним, Министерство финансов США выпустило обновленную версию документа, согласно которому инвесторы должны избавиться от акций и бондов компаний, попавших под санкции 6 апреля 2018 года, не до 7 мая, а до 6 июня 2018 года.

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Теги публикации: Twitter, S&P, Dow Jones  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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