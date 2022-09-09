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Instagram планирует разрешить делать репосты сообщений других пользователей

Фото: Instagram планирует разрешить делать репосты сообщений других пользователей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Instagram позволит делать репосты статей и видео, а вскоре запустят тестирование для "небольшого количества пользователей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

"Это будет похоже на перепосты Stories: люди смогут распространять понравившиеся материалы, а создатели оригинального контента - получать признание за свою работу", - рассказал спикер Meta.

Для репостов на странице пользователя будет отдельная вкладка. Она будет расположена рядом с помеченными фото и видео. Скорее всего к репостам можно будет добавлять собственные короткие сообщения.

Репосты в Stories доступны с 2018 года, но пока единственный способ сделать репост из ленты Instagram - сторонние программы, отмечает TechCrunch.

Напомним, что в Instagram для украинских пользователей теперь доступна функция Music. Также заработала на полную мощность для аккаунтов Украины и функция Reels со всеми инструментами.

Также Facebook и Instagram заблокировали страницы патронатной службы "Азова".

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