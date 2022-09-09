Instagram планує дозволити робити репости дописів інших користувачів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch .

"Це буде схоже на перепости Stories: люди зможуть поширювати вподобані матеріали, а творці оригінального контенту - отримувати визнання за власну роботу", - розповів речник Meta.

Для репостів на сторінці користувача буде окрема вкладка. Вона буде розташована поряд із позначеними фото та відео. Скоріш за все до репостів можна буде додавати власні короткі повідомлення.

Репости в Stories доступні з 2018 року, але наразі єдиний спосіб зробити репост зі стрічки Instagram - сторонні програми, зазначає TechCrunch.