RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Instagram планує дозволити робити репости дописів інших користувачів

Фото: Instagram планує дозволити робити репости дописів інших користувачів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Instagram дозволить робити репости дописів і відео, а незабаром запустять тестування для "невеликої кількості користувачів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

"Це буде схоже на перепости Stories: люди зможуть поширювати вподобані матеріали, а творці оригінального контенту - отримувати визнання за власну роботу", - розповів речник Meta.

Для репостів на сторінці користувача буде окрема вкладка. Вона буде розташована поряд із позначеними фото та відео. Скоріш за все до репостів можна буде додавати власні короткі повідомлення.

Репости в Stories доступні з 2018 року, але наразі єдиний спосіб зробити репост зі стрічки Instagram - сторонні програми, зазначає TechCrunch.

Нагадаємо, що в Instagram для українських користувачів тепер доступна функція Music. Також запрацювала на повну потужність для аккаунтів України й функція Reels з усіма інструментами.

Також Facebook та Instagram заблокували сторінки патронатної служби "Азову".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
InstagramІнстаграм