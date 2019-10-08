Instagram отключает шпионскую функцию

Социальная сеть Instagram отказалась от вкладки "Подписки", которая позволяла шпионить за друзьями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Как сообщается, с помощью данной функции пользователи могли просматривать активность того, на кого они подписаны. Например, кому и под которыми постами те ставят лайки, читать комментарии, которые они там оставляют, или на кого подписываются.

"Вкладка "Подписки" была бесполезной, поэтому ее игнорировали пользователи Instagram - ряд людей забыла или даже никогда не знала, что она вообще существовала", - говорится в сообщении.

Instagram объявил об изменениях 7 октября, но окончательно вкладка исчезнет до конца этой недели.

Когда изменения вступят в силу, при нажатии на значок "сердца" будут показаны только действия, связанные с профилем пользователя.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Facebook представил новое приложение для обмена сообщениями среди пользователей социальной сети Instagram. Мессенджер предназначен для общения с лицами из списка самых близких друзей.

Кроме того, Instagram запустит функцию, которая позволит пользователям социальной сети сообщать о фейковом контенте. Пользователям Instagram для того, чтобы сообщить о подозрительном контенте, нужно кликнуть на три точки в верхнем правом углу сообщения Instagram и поочередно обозначить его как "несоответствующее" и "фейковое".