Facebook представила новый мессенджер для Instagram

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Мессенджер получил название Threads

В четверг, 3 октября, американская компания Facebook представила новое приложение для обмена сообщениями среди пользователей соцсети Instagram. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что мессенджер, получивший название Threads. Он предназначен для общения с лицами из списка самых близких друзей в соцсети. Мессенджер позволяет отправлять и получать текст, видеозаписи, фотографии.

Фото: логотип и внешний вид мессенджера (newsroom.fb.com)

Также отмечается, что новый мессенджер будет отдельным приложением (подобно Facebook Messenger). При этом Instagram Direct будет функционировать как прежде.

В Threads есть функция информирования собеседников о том, где находится пользователь. Он также может указывать, чем именно сейчас занимается пользователь. Приложение, в частности, может выставлять статус пользователя в автоматическом режиме на основе его местонахождения.

В Facebook добавили, что приложение будет доступно на платформах Android и iOS по всему миру. Некоторые пользователи смогут применять Threads уже в течение суток.

Напомним, Турция оштрафовала Facebook из-за нарушения защиты личных данных. Личные данные 281 тысячи турецких пользователей, включая их имена, пол, даты рождения, статус отношений, религию и историю поиска, могли быть использованы третьими лицами в результате взлома данных.

Ранее РБК-Украина писало, что Facebook и Instagram в Украине удалили два миллиона фейковых аккаунтов в 2019 году, из-за чего численность их аудитории сократилась в феврале, но уже в сентябре вышла на прежние позиции.