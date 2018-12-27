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Instagram объяснил проблемы отображения основной ленты

Новости » Телеком & IT    27.12.2018 - 22:10
Instagram объяснил проблемы отображения основной ленты
Илюстративное фото (pexels)

В компании отметили, что у части пользователей изменилось отображение основной ленты из-за бага

В соцсети Instagram сообщили, что из-за бага у части пользователей изменилось отображение основной ленты с фотографиями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.

Как сообщается, проблема была быстро исправлена.

"И лента вернулась к норме. Извиняемся за любую путаницу", - говорится в сообщении.

Instagram объяснил проблемы отображения основной ленты

Напомним, в конце ноября в работе социальных сетей Instagram и Facebook произошел масштабный сбой.

Сообщения о неполадках в Instagram оставляли пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Испании, а также из Украины, в часности из Киева, Харькова, Одессы и Львова. Поступают жалобы на сбой в работе Instagram также из Нью-Йорка и с Восточного побережья Южной Америки. 

Также сообщалось, что Instagram разработал искусственный интеллект-инструмент для выявления "ложных" лайков, комментариев и подписок. 

В Instagram обратили внимание на то, что некоторые пользователи пользуются сторонними приложениями для искусственного увеличения количества своей аудитории. Такие приложения, используя пароль к аккаунту пользователя, повышают его активность и посещаемость, а также самостоятельно расставляют лайки и комментарии от имени пользователя.

 

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