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Instagram пояснив проблеми відображення основної стрічки

Новини » Телеком & IT    27.12.2018 - 22:10
Instagram пояснив проблеми відображення основної стрічки
Илюстративное фото (pexels)

У компанії відзначили, що у частини користувачів змінилося відображення основної стрічки через баг

У соцмережі Instagram повідомили, що через баг у частини користувачів змінилося відображення основної стрічки з фотографіями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії.

Як повідомляється, проблема була швидко виправлена.

"Стрічка повернулася до норми. Вибачаємося за будь-яку плутанину", - йдеться в повідомленні.

Instagram пояснив проблеми відображення основної стрічкиInstagram пояснив проблеми відображення основної стрічкиНагадаємо, в кінці листопада в роботі соціальних мереж Instagram і Facebook стався масштабний збій.

Повідомлення про неполадки в Instagram залишали користувачі з Великобританії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Іспанії, а також з України, зокрема з Києва, Харкова, Одеси та Львова. Надходять скарги на збій в роботі Instagram також з Нью-Йорка і з Східного узбережжя Південної Америки.

Також повідомлялося, що Instagram розробив штучний інтелект-інструмент для виявлення "фальшивих" лайків, коментарів і підписок.

В Instagram звернули увагу на те, що деякі користувачі користуються сторонніми додатками для штучного збільшення кількості своєї аудиторії. Такі додатки, використовуючи пароль до облікового запису користувача, підвищують його активність і відвідуваність, а також самостійно розставляють лайки і коментарі від імені користувача.

 

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