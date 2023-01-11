Instagram в лютому представить новий дизайн: чого чекати

Редизайн в Instagram має спростити навігацію застосунку після багатьох років заплутаних змін для просування в Instagram функцій Shop та Reels.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на довідковий центр Instagram.

"Починаючи з лютого, ми змінюємо навігацію в Instagram, щоб людям було легше ділитися вмістом і спілкуватися зі своїми друзями та інтересами", - заявили в Meta.

Вперше з 2020 року кнопку "Створити пост" повернуть до центральної частини навігаційної панелі, Reels - праворуч, а кнопку Instagram Shop узагалі приберуть з панелі.