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Instagram в лютому представить новий дизайн: чого чекати

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США, Середа 11 січня 2023 22:23
Instagram в лютому представить новий дизайн: чого чекати Фото: вже в лютому компанія Meta має спростити навігацію в Instagram (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Редизайн в Instagram має спростити навігацію застосунку після багатьох років заплутаних змін для просування в Instagram функцій Shop та Reels.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на довідковий центр Instagram.

"Починаючи з лютого, ми змінюємо навігацію в Instagram, щоб людям було легше ділитися вмістом і спілкуватися зі своїми друзями та інтересами", - заявили в Meta.

Вперше з 2020 року кнопку "Створити пост" повернуть до центральної частини навігаційної панелі, Reels - праворуч, а кнопку Instagram Shop узагалі приберуть з панелі.

"Ви все ще зможете налаштувати та керувати своїм магазином в Instagram, оскільки ми продовжуємо інвестувати в покупки, які забезпечують найбільшу цінність для людей і компаній у стрічках, історіях, роликах, рекламі тощо", - пояснили в компанії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Instagram розпочала тестування ряду нових функцій.

Також в компанії повідомляли, що незабаром Instagram дозволить створювати й продавати NFT у застосунку.

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