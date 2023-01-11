Instagram в феврале представит новый дизайн: чего ждать
Редизайн в Instagram должен упростить навигацию приложения после многих лет запутанных изменений для продвижения в Instagram функций Shop и Reels.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на справочный центр Instagram.
"Начиная с февраля, мы меняем навигацию в Instagram, чтобы людям было легче делиться содержимым и общаться со своими друзьями и интересами", – заявили в Meta.
Впервые с 2020 года кнопку "Создать пост" вернут к центральной части навигационной панели, Reels – справа, а кнопку Instagram Shop вообще уберут с панели.
"Вы все еще сможете настроить и управлять своим магазином в Instagram, поскольку мы продолжаем инвестировать в покупки, обеспечивающие наибольшую ценность для людей и компаний в лентах, историях, роликах, рекламе и т.д.", – пояснили в компании.
Напомним, ранее мы писали, что Instagram приступила к тестированию ряда новых функций.
Также в компании сообщалось, что в скором времени Instagram позволит создавать и продавать NFT в приложении.
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