Instagram в феврале представит новый дизайн: чего ждать

Редизайн в Instagram должен упростить навигацию приложения после многих лет запутанных изменений для продвижения в Instagram функций Shop и Reels.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на справочный центр Instagram.

"Начиная с февраля, мы меняем навигацию в Instagram, чтобы людям было легче делиться содержимым и общаться со своими друзьями и интересами", – заявили в Meta.

Впервые с 2020 года кнопку "Создать пост" вернут к центральной части навигационной панели, Reels – справа, а кнопку Instagram Shop вообще уберут с панели.