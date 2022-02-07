Instagram и Facebook могут заблокировать в Европе

В соответствии с европейскими правилами использования данных, Meta не может получать данные жителей Европы на американских серверах. В то же время этот вопрос является решающим для компании относительно ее бизнеса как в плане работы, так и для рекламы.

Согласно закону ЕС, конфиденциальные данные пользователей хранятся исключительно в пределах юрисдикции союза.

"Если мы не можем передавать данные между странами и регионами, в которых мы работаем, или между ними, или если нам запрещено обмениваться данными между нашими продуктами и услугами, это может повлиять на нашу способность оказывать наши услуги, способ, которым мы оказываем наши услуги или наша способность таргетировать рекламу", — говорится в заявлении от Meta.

Meta надеется, что ей удастся достигнуть новых соглашений в 2022 году, однако если этого не произойдет, то компании, вероятно, придется отказаться от оказания ряда своих продуктов в Европе.