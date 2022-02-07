UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Instagram и Facebook могут заблокировать в Европе

Автор: Сергей Пышкин

Компания Meta, которая принадлежит Марку Цукербергу, может заблокировать работу соцсетей Instagram и Facebook на территории Европы. Все из-за правил об использовании персональных данных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mashable.

В соответствии с европейскими правилами использования данных, Meta не может получать данные жителей Европы на американских серверах. В то же время этот вопрос является решающим для компании относительно ее бизнеса как в плане работы, так и для рекламы.

Согласно закону ЕС, конфиденциальные данные пользователей хранятся исключительно в пределах юрисдикции союза.

"Если мы не можем передавать данные между странами и регионами, в которых мы работаем, или между ними, или если нам запрещено обмениваться данными между нашими продуктами и услугами, это может повлиять на нашу способность оказывать наши услуги, способ, которым мы оказываем наши услуги или наша способность таргетировать рекламу", — говорится в заявлении от Meta.

Meta надеется, что ей удастся достигнуть новых соглашений в 2022 году, однако если этого не произойдет, то компании, вероятно, придется отказаться от оказания ряда своих продуктов в Европе.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в компании Meta отреагировали на жалобы о домогательствах и добавили новые функции в виртуальную реальность.

В частности, Facebook впервые в истории не вырос по количеству активных пользователей.

Читайте РБК-Украина в Google News
FacebookInstagram