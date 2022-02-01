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Instagram добавил 3D-аватары в Stories

Автор: Сергей Пышкин

Компания Meta презентовала функцию 3D-аватаров для пользователей Instagram. Сейчас она доступна только для жителей США, Канады и Мексики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Жители США, Мексики и Канады сейчас уже могут воспользоваться новой функцией фотоблога благодаря шлемам виртуальной реальности Quest VR. Им разрешено выбрать новые формы аватаров и даже добавлять своим персонажам различные элементы систем жизнеобеспечения. Это якобы добавит инклюзивности для пользователей с ограниченными возможностями.

"После раскрытия нашего долгосрочного видения метавселенной на конференции Connect 2021 мы продолжаем развивать эту следующую эволюцию социальных технологий, создавая будущее, в котором вы сможете сидеть в одной комнате с близкими людьми, находящимися за тысячи километров от вас, или работать в естественной обстановке с талантливой командой, охватывающей весь земной шар", - заявила руководитель над разработкой аватаров в Meta Айгерима Шорман.

Фото: Instagram добавил 3D-аватары в Stories (Instagram)

По словам главы Meta Марка Цукерберга, развитие метавселенной сегодня является приоритетом для компании.

Также он отметил, что когда-то появятся более выразительные и фотореалистичные аватары.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Snap планирует организовать виртуальный концерт с певицей Дженнифер Лопес.

В целом функция в виде создания персонализированного аватара появилась в Instagram еще в прошлом месяце.

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