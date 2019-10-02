Инспектор Госдепа проведет брифинг по Украине в Конгрессе в среду, - ABC News

Генеральный инспектор Государственного департамента Соединенных Штатов Стив Линик в среду днем намерен провести "срочный" брифинг, касающийся Украины, в Конгрессе США. Об этом сообщили осведомленные источники, передает ABC News.

По информации собеседников издания, ожидается, что Линик проинформирует представителей нескольких комитетов Палаты представителей и Сената о документах, полученных от канцелярии юрисконсульта Госдепа, касающихся Украины.

Подробности брифинга неизвестны.

Ожидается, что Линик встретится с представителями Конгресса "в безопасном месте на Капитолийском холме".

Издание предполагает, что брифинг может быть связан с недавними разоблачениями, связанными с ролью Государственного департамента в координации взаимодействия между личным адвокатом президента США Руди Джулиани и украинскими должностными лицами.

Напомним, председатели комитета Палаты представителей Конгресса США, которые занимаются расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, требуют от юриста главы Америки Руди Джулиани предоставить все документы, связанные с возможным давлением на Украину.