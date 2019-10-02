Інспектор Держдепу проведе брифінг щодо України в Конгресі в середу, - ABC News

Генеральний інспектор Державного департаменту Сполучених Штатів Стів Лінік у середу має намір провести "терміновий" брифінг щодо України в Конгресі США. Про це повідомили поінформовані джерела, передає ABC News.

За інформацією співрозмовників видання, очікується, що Лінік поінформує представників кількох комітетів Палати представників і Сенату про документи, отримані від канцелярії юрисконсульта Держдепу, що стосуються України.

Подробиці брифінгу невідомі.

Очікується, що Лінік зустрінеться з представниками Конгресу "в безпечному місці на Капітолійському пагорбі".

Видання припускає, що брифінг може бути пов'язаний з нещодавніми викриттями, пов'язаними з роллю Державного департаменту в координації взаємодії між особистим адвокатом президента США Руді Джуліані та українськими посадовцями.

Нагадаємо, голови комітету Палати представників Конгресу США, які займаються розслідуванням у рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа, вимагають від юриста голови Америки Руді Джуліані надати всі документи, пов'язані з можливим тиском на Україну.