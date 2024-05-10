Другой Ле-Ман, классика АПЛ рубежа веков и сорванный финал еврокубка: анонс выходных в спорте

Хоккейная битва Ванкувера и Эдмонтона, очередной этап Формулы E, баскетбольное противостояние Техаса и Оклахомы, мотогонки во Франции, принципиальный поединок "Манчестер Юнайтед" и лондонского "Арсенала", а также матч за Лигу чемпионов между "Аталантой" и "Ромой" состоятся в грядущий уикенд.

"Ванкувер" – "Эдмонтон"

11 мая, 05:00, Ванкувер, "Роджерс Арена", телетрансляция на Setanta Sports+

Субботнее утро начнется с хоккея за океаном. "Кэнакс" устроили настоящий праздник в первом поединке против "Ойлерз", вырвав победу со счета 1:4 в середине второго периода. Матч посреди недели станет хорошим уроком для обеих команд. "Эдмонтон" должен более благоразумно относиться к собственному преимуществу, а "Ванкувер" – сосредоточиться на противодействии атакам в целом, а не конкретным звездам. Результат в ночь на четверг расширит аудиторию нейтральными фанами.

eПри Берлина

11 мая, 16:03, Берлин, "Аэропорт Темпельхоф", телетрансляция на Eurosport

Пересек экватор сезон "электрической" Формулы. На предыдущем этапе триумфовал новозеландец Митч Эванс из "Ягуара", подтвердив уникальность соревновательного года. За восемь гонок было аж 7 разных победителей. Единственное исключение – Паскаль Верляйн ("Порше"). Две победы позволяют немцу лидировать в общем зачете пилотов, но еще один новозеландский пилот "Ягуара" – Ник Кэссиди – совсем неподалеку, отставая от чемпиона DTM-2015 всего на 7 пунктов.

Фото: Ник Кэссиди принялся преследовать Паскаля Верляйна (media.jaguarracing.com)

"Даллас" – "Оклахома-Сити"

11 мая, 22:30, Даллас, "Американ Эйрлайнс Центр", телетрансляция на Setanta Sports

Серия первой и пятой команды Запада НБА переедет в Техас. "Маверикс" неудачно начали в Оклахоме, но вся борьба еще впереди. Лука Дончич и компания с поддержкой родных трибун планируют выиграть оба матча на домашнем паркете. Другого мнения "Тандер" с Шеем Гилджесом-Александером во главе. Канадец прогнозированно проиграл голосование за MVP сезона, но совершенно не прочь стать самым ценным игроком финальной серии. "Даллас" – только преграда на пути.

Мото Гран -при Франции

12 мая, 15:00, Ле-Ман, "Бугатти", телетрансляция на канале "Первый автомобильный"

Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам приехал в Мекку скорости. Элитные мотогонщики в эти выходные сразятся на трассе внутри легендарного Ле-Мана. Лидером во Францию приехал испанец Хорхе Мартин. Впрочем, действующий чемпион Франческо Баньяя после победы в Хересе значительно сократил отставание от конкурента последних двух лет – 92 очка против 75-ти. В прошлом году итальянский гонщик не только взял кубок, но и установил новый рекорд круга мотодрома "Бугатти".

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

12 мая, 18:30, Лондон, "Олд Траффорд", телетрансляция на Setanta Sports

Главное противостояние АПЛ на рубеже веков примет дождливый Манчестер. В гости к раскритикованному МЮ приедет претендент на титул. Лондонцы будут играть на день позже "Манчестер Сити", поэтому вполне вероятно потеряют лидерскую позицию. Однако "Арсенал" прежде всего обязан побеждать сам. "Юнайтед" для таких целей – подходящий вариант. Манкунианцы одержали одну победу в пяти турах, а в понедельник опозорились в столице против "Кристал Пэлас" (0:4). Полетят головы?

Фото: Антони и Александр Зинченко упали в неласку тренеров (premierleague.com)

"Аталанта" – "Рома"

12 мая, 21:45, Бергамо, "Атлети Адзурри д'Италия ", трансляция на MEGOGO

Бергамаски морально готовятся к финалу Лиги Европы 22 мая в Дублине. Впрочем, в чемпионате Италии на кону тоже немало. В заочном сотрудничестве с другими коллективами "Богиня" наработала на 5 мест от Серии А в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Теперь же в очном поединке с "Ромой" она должна определить лишнего в гонке за путевками в главный еврокубок. Правда, в случае неудачи сможет реваншироваться через две недели – победитель финала тоже отправится в Лигу чемпионов.