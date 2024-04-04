Інших немає. Названо єдиного кандидата на посаду глави МВФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Виконавчої ради МВФ.

"Метою виконавчої ради є якомога швидше завершення цього процесу, не пізніше кінця квітня 2024 року", - зауважили в фонді.

У МВФ додали, що виконавча рада діятиме відповідно до процедури, описаної в повідомленні про початок процесу відбору кандидатів на посаду глави МВФ 13 березня.

"Період подання кандидатур на посаду наступного директора-розпорядника завершився в середу, 3 квітня 2024 року. Було висунуто одного кандидата, нинішню директорку-розпорядницю МВФ Крісталіну Георгієву", - йдеться у заяві.

Георгієва на посаді глави МВФ

Економіст з Болгарії Георгієва - друга жінка, яка очолила МВФ, і перша людина з країни з ринковою економікою, що розвивається.

70-річна Георгієва, яка називає себе "вічним оптимістом", пережила величезні потрясіння у світовій економіці - від спалаху пандемії COVID-19 всього через кілька місяців після того, як вона вступила на посаду, до російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Вона зосереджена на зміцненні перспектив середньострокового зростання, яке відстає від історичних рівнів, вирішенні поточних проблем із суверенним боргом та керівництві МВФ через складну модернізацію квот.

Вона відіграла важливу роль в отриманні великих кредитів для України, допомагаючи мобілізувати додаткові кошти, щоб допомогти її економіці витримати напругу дворічної війни проти вторгнення Росії.

Минулого місяця ми писали, що Міністри фінансів Євросоюзу підтримують Кристаліну Георгієву на другий п'ятирічний термін на посаді глави Міжнародного валютного фонду.

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