Глава МВФ попередила про проблеми для економіки України у разі затримки допомоги Заходу

Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Київ може впоратися з ймовірним короткостроковим дефіцитом фінансування в "пару місяців", заявила Георгієва, похваливши владу після того, як вона "оживила економіку", приборкала інфляцію та зміцнила податкову базу України.

Але оскільки США та ЄС все ще торгуються щодо пакетів фінансування для країни, вона сказала, що економічне відновлення України опиниться під загрозою, якщо воно буде змушене "пристосуватися" до відсутності нової фінансової підтримки.

Подальші затримки можуть змусити Київ повернутися до дестабілізуючої політики, такої як друк грошей, як він зробив кілька місяців після російського вторгнення минулого року.

"Важливо не продовжувати цей період, тому що тоді це чинитиме більший тиск на Україну... саме в той момент, коли країна повернулася до найкращих перспектив для економіки", - сказала Георгієва під час візиту до Південної Кореї.

Глава МВФ заявила, що Україна зробила все можливе, щоб заручитись підтримкою союзників. "Вони зробили жорсткі дії, щоб зберегти макроекономічну та фінансову стабільність. МВФ виконав свою роль, ми дуже тісно співпрацюємо з Україною. Нам потрібно, щоб партнери України зробили свій внесок - як США, так і Європа", - сказала вона.

"Робота триватиме у США та Європі. Зрештою я зберігаю оптимізм, вони отримають фінансування", - додала Георгієва.

Допомога Україні

Високопоставлений західний чиновник заявив виданню, що Україна "має деяку гнучкість" і "ймовірно, зможе пережити січень і лютий" завдяки виплатам від МВФ і Світового банку, які мають направити 2 млрд доларів наступного місяця, а також позикам від вітчизняних банків.

Але після цього Києву доведеться або скоротити витрати, або, що ймовірніше, вдатися до монетарного фінансування з боку центрального банку, що спричинить ризик гіперінфляційного сплеску та дестабілізації фінансової системи країни.

Як зазначає FT, згідно з бюджетом, ухваленим минулого місяця, Україні потрібно 41 млрд доларів у вигляді бюджетної підтримки від своїх союзників наступного року. Київ розраховує на 18 млрд доларів від ЄС, 8,5 млрд доларів від США, 5,4 млрд доларів від МВФ, 1,5 млрд доларів від інших банків розвитку та 1 млрд доларів від Великобританії.

Конгрес США раніше цього місяця не зміг схвалити пакет фінансування на суму 60 млрд доларів навіть після того, як президент Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона, щоб лобіювати допомогу.

Лідери ЄС на саміті у Брюсселі не змогли домовитися про давно запланований чотирирічний план фінансування України у розмірі 50 млрд євро після того, як прем'єр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на цю пропозицію.

Якщо угода про додаткові гроші не буде укладена, Міністерство фінансів України може бути змушене вжити жорстких заходів, щоб заповнити дефіцит фінансування, пише FT.

Економіка України

Упродовж кількох місяців після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Україна була змушена спалити валютні резерви, тоді як центральний банк розпочав купівлю державних облігацій, щоб закрити дефіцит фінансування. Економіка скоротилася майже на третину.

Бюджетне становище України з того часу зміцнилося завдяки виділенню союзниками десятків мільярдів доларів фінансування. У березні МВФ затвердив 48-місячну угоду про підтримку України, надавши доступ до фінансування на суму близько 15,6 млрд доларів США.

У своїй оцінці, проведеній цього місяця, фонд виявив, що макроекономічні показники України виявилися "кращими, ніж очікувалося". Він підвищив прогноз зростання на 2023 рік до 4,5%, а 2024 року прогнозується зростання на 3-4 відсотки.

Сана Надим, заступник голови місії МВФ в Україні, заявила минулого тижня, що великомасштабне грошово-кредитне фінансування "може справді звести нанівець досягнуту стабілізацію, досягнуту в рамках програми".