Других нет. Назван единственный кандидат на должность главы МВФ

Действующий директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на должность главы МВФ на следующий срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Исполнительного совета МВФ.

"Период представления кандидатур на должность следующего директора-распорядителя завершился в среду, 3 апреля 2024 года. Был выдвинут один кандидат, нынешний директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева", - говорится в заявлении. В МВФ добавили, что исполнительный совет будет действовать в соответствии с процедурой, описанной в сообщении о начале процесса отбора кандидатов на должность главы МВФ 13 марта. "Целью исполнительного совета является как можно скорее завершение этого процесса, не позднее конца апреля 2024 года", - отметили в фонде.