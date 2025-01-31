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В інших країнах про це не запитують: бомбардування за рік пережили 40% українців

Фото: бомбардування за рік пережили 40% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2024 році 87% українців потрапляли щонайменше в одну стресову ситуацію. Найчастіше це були обстріли і бомбардування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, у 2023 і 2024 роках фіксуються найгірші показники за весь час з 2000 року. Наприклад, у 2013 "довоєнному" році у тій чи іншій стресовій ситуації було 52% населення.

КМІС включає запитання про стресові ситуації з 1996 року, вони проводили дослідження доходів і витрат населення України на замовлення Світового банку. Перелік стресових ситуацій на той момент відповідав дослідженням Світового банку, які проводилися в інших країнах.

З часом список довелося модифікувати, зокрема, з 2014 року додалися обстріли і бомбардування.

У 2024 році майже 40% населення (39%) переживали бомбардування і обстріли, 30% пережили чи продовжують переживати розлуку з близькими.

Більше чверті опитаних (26%) пережили смерть близьких у 2024 році, приблизно такий самий відсоток пережили хворобу близьких (23%), а 18% хворіли самі.

Крім того, втратили віру в людей, зіштовхнулися з підлістю 19% опитаних. Втратили роботу та стали вимушено безробітними 14% респондентів.

Стресові ситуації, з якими стикалися українці у 2024 році

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 985 респондентів.

 

Нагадаємо, у 2021 році дві третини (69%) опитаних пережили якусь стресову ситуацію. Це був найвищий показник за останні 10 років вимірювань.

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