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Уровень стресса среди украинцев вырос до максимума за 10 лет

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Украина, Четверг 03 февраля 2022 13:19
Уровень стресса среди украинцев вырос до максимума за 10 лет Фото: уровень стресса в Украине вырос до максимума за 10 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение 2021 года две трети (69%) опрошенных пережили какую-либо стрессовую ситуацию. Это самый высокий показатель за последние 10 лет измерений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

По данным опроса, лишь 29% опрошенных не переживали ни одной стрессовой ситуации в течение 2021 года, что значительно меньше по сравнению с 2019 годом, до пандемии (49%).

"Похоже, что за последние два года пандемия COVID-19 сильно повлияла на жизнь украинцев и в определенной степени истощила граждан: в 2020-2021 году произошел значительный рост доли тех, кто пережил тяжелую болезнь или смерть близких, потерял работу", - говорится в сообщении.

Чаще всего в 2021 году украинцы переживали такие виды стрессовых ситуаций:

  • Смерть близких пришлось пережить 19% опрошенных, что на 3 процентных пунктов больше, чем в 2020 году.
  • Пережили сами тяжелую болезнь или операцию 18% опрошенных, что на 3 процентных пунктов больше, чем в 2020 году.
  • Тяжелую болезнь близких пережили 16% респондентов, так же, как и в 2020 году.
  • Потеряли работу и стали вынужденно безработными 11% опрошенных, что на 2 процентных пункта меньше, чем в 2020 году.
  • Потеряли веру в людей, столкнулись с подлостью 10% опрошенных, так же, как и в 2020 году.

Стрессовые ситуации, которые переживали украинцы в 2021 году, % (14% опрошенных переживали другие стрессовые ситуации, которых нет в этом списке)

Уровень стресса среди украинцев вырос до максимума за 10 лет

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 3-11 декабря 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошен 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Напомним, по данным опроса Gallup International, несмотря на то, что большинство населения Украины (51%) довольны собственной жизнью, в индексе счастья Украина (+20%) занимает 38 место из 44-х. Таким образом украинцы входят в топ-10 самых несчастных наций мира.

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