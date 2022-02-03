Уровень стресса среди украинцев вырос до максимума за 10 лет

В течение 2021 года две трети (69%) опрошенных пережили какую-либо стрессовую ситуацию. Это самый высокий показатель за последние 10 лет измерений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

По данным опроса, лишь 29% опрошенных не переживали ни одной стрессовой ситуации в течение 2021 года, что значительно меньше по сравнению с 2019 годом, до пандемии (49%).

"Похоже, что за последние два года пандемия COVID-19 сильно повлияла на жизнь украинцев и в определенной степени истощила граждан: в 2020-2021 году произошел значительный рост доли тех, кто пережил тяжелую болезнь или смерть близких, потерял работу", - говорится в сообщении.

Чаще всего в 2021 году украинцы переживали такие виды стрессовых ситуаций:

Смерть близких пришлось пережить 19% опрошенных, что на 3 процентных пунктов больше, чем в 2020 году.

Пережили сами тяжелую болезнь или операцию 18% опрошенных, что на 3 процентных пунктов больше, чем в 2020 году.

Тяжелую болезнь близких пережили 16% респондентов, так же, как и в 2020 году.

Потеряли работу и стали вынужденно безработными 11% опрошенных, что на 2 процентных пункта меньше, чем в 2020 году.

Потеряли веру в людей, столкнулись с подлостью 10% опрошенных, так же, как и в 2020 году.

Стрессовые ситуации, которые переживали украинцы в 2021 году, % (14% опрошенных переживали другие стрессовые ситуации, которых нет в этом списке)

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 3-11 декабря 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошен 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.