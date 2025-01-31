В других странах об этом не спрашивают: бомбежки за год пережили 40% украинцев

Как отмечают социологи, в 2023 и 2024 годах фиксируются худшие показатели за все время с 2000 года. Например, в 2013 "довоенном" году в той или иной стрессовой ситуации было 52% населения.

КМИС включает вопрос о стрессовых ситуациях с 1996 года, они проводили исследования доходов и расходов населения Украины по заказу Всемирного банка. Перечень стрессовых ситуаций на тот момент соответствовал исследованиям Всемирного банка, которые проводились в других странах.

Со временем список пришлось модифицировать, в частности, с 2014 года добавились обстрелы и бомбежки.

В 2024 году почти 40% населения (39%) переживали бомбежки и обстрелы, 30% пережили или продолжают переживать разлуку с близкими.

Более четверти опрошенных (26%) пережили смерть близких в 2024 году, примерно такой же процент пережили болезнь близких (23%), а 18% болели сами.

Кроме того, потеряли веру в людей, столкнулись с подлостью 19% опрошенных. Потеряли работу и стали вынужденно безработными 14% респондентов.

Стрессовые ситуации, с которыми сталкивались украинцы в 2024 году



Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 2-17 декабря 2024 года среди 985 респондентов.