Інші - це туристи. Данілов назвав єдиних представників України у світі

За словами Данілова, головними представниками України у світі є:

Володимир Зеленський, президент України;

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України;

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.

"Решта - це туристи. З ними можна спілкуватися, але це не представники українського народу", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що не кожен громадянин України, який виступає за кордоном - є представником країни.

"У нас там є група в смугастих купальниках, які їздять на всякі кейси другої-третьої ланки, так вони всім відомі. Якщо вони перетинатимуть межу дозволеного, то все буде інакше", - відзначив Данілов.

Батальйон Монако

Торік "Українська правда" оприлюднила журналістське розслідування про українських бізнесменів та політиків, які під час війни виїхали з країни. "Біженці" облаштувалися в елітних курортах у Монако, Монте-Карло та Ніцці. Через це вищезгаданих військовозобов'язаних втікачів почали називати "батальйон Монако".