Другие - это туристы. Данилов назвал единственных представителей Украины в мире

Украину на международной арене могут представлять только президент Владимир Зеленский и еще три высших чиновника. Остальные - это туристы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в интервью UkrlifeTV.
По словам Данилова, главными представителями Украины в мире являются:
"Остальные - это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа", - пояснил Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что не каждый гражданин Украины, который выступает за рубежом - является представителем страны.
"У нас там есть группа в полосатых купальниках, которые ездят на всякие кейсы второго-третьего звена, так они всем известны. Если они будут пересекать границу дозволенного, то все будет иначе", - отметил Данилов.
Батальон Монако
В прошлом году "Украинская правда" обнародовала журналистское расследование об украинских бизнесменах и политиках, которые во время войны выехали из страны. "Беженцы" обосновались в элитных курортах в Монако, Монте-Карло и Ницце. Поэтому вышеупомянутых военнообязанных беглецов начали называть "батальон Монако".
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