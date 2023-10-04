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Другие - это туристы. Данилов назвал единственных представителей Украины в мире

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украину на международной арене могут представлять только президент Владимир Зеленский и еще три высших чиновника. Остальные - это туристы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в интервью UkrlifeTV.

По словам Данилова, главными представителями Украины в мире являются: 

  • Владимир Зеленский, президент Украины; 
  • Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады Украины; 
  • Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины; 
  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. 

"Остальные - это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа", - пояснил Данилов. 

Секретарь СНБО отметил, что не каждый гражданин Украины, который выступает за рубежом - является представителем страны. 

"У нас там есть группа в полосатых купальниках, которые ездят на всякие кейсы второго-третьего звена, так они всем известны. Если они будут пересекать границу дозволенного, то все будет иначе", - отметил Данилов.

Батальон Монако 

В прошлом году "Украинская правда" обнародовала журналистское расследование об украинских бизнесменах и политиках, которые во время войны выехали из страны. "Беженцы" обосновались в элитных курортах в Монако, Монте-Карло и Ницце. Поэтому вышеупомянутых военнообязанных беглецов начали называть "батальон Монако".

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