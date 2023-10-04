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Інші - це туристи. Данілов назвав єдиних представників України у світі

Середа 04 жовтня 2023 12:01
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Інші - це туристи. Данілов назвав єдиних представників України у світі Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україну на міжнародній арені можуть представляти лише президент Володимир Зеленський й ще три найвищі чиновники. Решта - це туристи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова в інтерв'ю UkrlifeTV.

За словами Данілова, головними представниками України у світі є:

  • Володимир Зеленський, президент України;
  • Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України;
  • Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;
  • Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.

"Решта - це туристи. З ними можна спілкуватися, але це не представники українського народу", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що не кожен громадянин України, який виступає за кордоном - є представником країни.

"У нас там є група в смугастих купальниках, які їздять на всякі кейси другої-третьої ланки, так вони всім відомі. Якщо вони перетинатимуть межу дозволеного, то все буде інакше", - відзначив Данілов.

Батальйон Монако

Торік "Українська правда" оприлюднила журналістське розслідування про українських бізнесменів та політиків, які під час війни виїхали з країни. "Біженці" облаштувалися в елітних курортах у Монако, Монте-Карло та Ніцці. Через це вищезгаданих військовозобов'язаних втікачів почали називати "батальйон Монако".

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